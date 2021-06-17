Красноярская ГЭС снизит водосброс из-за ожидаемого снижения уровня воды в Енисее

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Водосброс Красноярской ГЭС снизится с 7 до 6,5 тыс. кубометров в секунду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Поэтапное повышение водосброса до 6 тыс. кубометров в секунду на Красноярской ГЭС началось в конце мая. Оно проводилось из-за аномально высокого притока воды в водохранилище и разгрузки водоохранилища. С 4 июня водосброс был увеличен до 7 тыс. кубометров в секунду. Такой объем водосброса установлен до 17 июня.

"По решению Енисейского бассейнового водного управления с сегодняшнего дня Красноярская ГЭС снизит объемы водосброса до 6 500 кубометров в секунду. По предварительным прогнозам, на этом уровне сбросные расходы продержатся до конца июня. Ожидается снижение уровня воды в Енисее на 20-25 см. Сейчас он составляет около 430-440 см", - сообщили в пресс-службе.

Власти региона заявляют, что в ближайшее время затопление пониженных участков в Красноярске и пригородной зоне сохранится. Дальнейшее развитие паводка зависит от погоды.

По данным администрации Красноярска, на утро 17 июня уровень воды в Енисее составляет 438,2 см. За последние сутки он поднялся на 2,8 см. Остаются подтопленными набережные, берега островов на Енисее, спортивная площадка, гаражи и придомовые территории в Октябрьском районе краевого центра, набережная реки Кача, причалы и технические дороги.

До этого масштабные подтопления в Красноярске были в 2006 году, когда водосброс на ГЭС достигал 11 тыс. кубометров в секунду.