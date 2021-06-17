В Новосибирске отменили проведение выпускных с массовым участием школьников

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников отменили в Новосибирске из-за требований Роспотребнадзора. Посещение школ родителями возможно только при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, включающих термометрию и обработку рук антисептиками, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии в четверг.

"Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Действие данного нормативно-правого акта пролонгировано до 01.01.2022", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на письмо новосибирского управления Роспотребнадзора.

В мэрии добавили, что запретов на посещение школ родителями не установлено, однако оно возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий, включающих термометрию с использованием бесконтактных термометров и обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками, а также использование масок, респираторов, перчаток.

В пресс-службе также уточнили, что единый городской выпускной "Время первых" в этом году пройдет в онлайн-формате. Трансляцию единого городского выпускного проведут на странице департамента образования мэрии города Новосибирска во "ВКонтакте" 25 июня.

Ранее в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города. 11 июня в области впервые с марта выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу №12 и госпиталь ветеранов войн №2 для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По словам главы новосибирского управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю число случаев COVID-19 увеличилось на 15% - до 653.

По данным оперативного штаба на утро 16 июня в регионе зарегистрировано 44 752 случая коронавируса (+99 за сутки). 40 382 пациента выздоровели (+97 за сутки). Умерли еще пять пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 1 959 человек.