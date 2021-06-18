Первый мусороперерабатывающий завод на Алтае построят в Первомайском районе

БАРНАУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Первый мусороперерабатывающий завод построят в Алтайском крае на территории Первомайского района, сообщил журналистам в пятницу спикер парламента региона Александр Романенко.

"АО "Механизатор" выкупило земельный участок на территории Первомайского района, и есть предварительное решение по строительству там полигона. Это будет не просто полигон, где будут храниться твердые коммунальные отходы, там будет построен крупный современный мусороперерабатывающий завод. Это нужно делать в крае, так как у нас нет ни одного мусороперерабатывающего завода", - сказал Романенко, не уточнив сроков строительства.

Он отметил, что жители района высказывают обеспокоенность по поводу планируемого строительства завода ТКО из-за неприятного запаха, который может появиться при размещении здесь отходов. "К сожалению, у нас всегда сначала принимается решение, а потом начинается обсуждение. Жители поселка Березовка высказывают недоумение и настороженность. Завод нужно строить однозначно, но необходимо получить заключение экологов, научного сообщества, учесть мнение жителей территории", - подчеркнул Романенко.

По данным регионального Минприроды, в крае планируется построить экотехнопарк с полным циклом обработки ТКО. Работы будут начаты только после общественных обсуждений и получения разрешительных документов от надзорных органов. Необходимость строительства обусловлена остаточной мощностью действующего в Барнауле полигона: он может работать еще только два года.