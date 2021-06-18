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Пандемия COVID-19

В Красноярском крае закроют детские развлекательные центры и ограничат работу фуд-кортов

Фуд-корты в ТРЦ смогут продолжать работу в режиме обслуживания навынос и доставки заказов

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в торгово-развлекательных центрах Красноярского края, приостановят работу с 19 июня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

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"Уже завтра работу должны приостановить детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в торгово-развлекательных центрах", - говорится в сообщении. Глава региона Александр Усс уже внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Фуд-корты в торгово-развлекательных центрах смогут работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов. Ужесточается контроль за соблюдением масочного режима.

С начала пандемии в регионе было выявлено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. 69 тыс. пациентов выздоровело, 3 850 умерло.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия COVID-19
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