В Алтайском крае необходимо привить 1 млн человек для создания коллективного иммунитета

БАРНАУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края пока не намерены вводить обязательную вакцинацию граждан, а лишь усилят информационную агитацию прививочной кампании. За два месяца в регионе планируют привить 800 тыс. человек, сейчас привито лишь более четверти от необходимого числа населения, сообщил журналистам в рамках очередной сессии в пятницу спикер регионального парламента Александр Романенко.

По последним данным в Алтайском крае прививаются более 285 тыс. человек, из которых почти 238 тыс. человек получили оба компонента вакцины. Всего же в крае необходимо вакцинировать 1,1 млн человек.

"Привить за два месяца еще 800 тыс. человек - очень сложная задача. Сложна она, во-первых, тем, что людей нужно подвигнуть к этому. Во-вторых, коли мы так затянули с вакцинацией, необходимо теперь еще и получить препараты для нее. Ситуация сложная, тяжелая, не хотелось бы допустить локдауна", - сказал Романенко.

В рамках сессии лидер фракции ЛДПР в краевом парламенте Владимир Семенов предложил ввести в регионе обязательную вакцинацию. Романенко не считает необходимым введение таких жестких мер, но поддерживает усиление темпов вакцинации в регионе.

"Нельзя допустить локдаун ни в коем случае. Этому могут способствовать два обстоятельства. Первое - нам нужно подумать о необходимости введения запретительных мер. Второй момент - если смотреть на соседние регионы, то субъекты принимают решение по обязательной вакцинации для отдельных категорий жителей. Я выступаю за усиление стадии информационной агитации прививочной кампании, но жестко заставлять людей пока не нужно", - подчеркнул Романенко.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии коронавируса подтвержден у 52 772 жителей. При этом количество заразившихся растет: так, за минувшие сутки зарегистрированы 83 новых случая заболевания, тогда как накануне эта цифра составляла 76 человек.