В Кузбассе грозит штрафами неисполнение требований об обязательной вакцинации от COVID-19

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Неисполнение требования об обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, объявленное в Кузбассе, будет караться штрафами в соответствии с КоАП, сообщила заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Надежда Кутькина в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

16 июня правительство Кузбасса сообщило, что власти региона обязали в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников организаций и индивидуальных предпринимателей ряда сфер, а также госслужащих.

"В соответствии с 157 федеральным законом, главный врач РФ или субъекта выносит постановление в случае угрозы распространения инфекции для ее предотвращения по эпидпоказаниям. <…> Такое постановление главным санитарным врачом Кемеровской области издано, но еще не опубликовано. Что касается ответственности, то она [наступает] в соответствии с административным кодексом 6.3 ч.2", - сказала она.

Согласно КоАП, за нарушение данной статьи предусмотрен штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей для физических лиц, от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Отмечается, что в Кузбассе на сегодня выявлены единичные случаи британского и южноафриканского штаммов. Вместе с этим, необходимо увеличивать и темпы вакцинации.

"На сегодня проведена вакцинация 317 тыс. человек первой аппликацией. Полностью завершили вакцинацию 250 тыс., это 22% от надлежащих 1,2 млн человек", - сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

С начала июня в Кузбассе выявлено почти 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся с начала пандемии составляет более 38 тыс. Ежесуточный прирост заболеваемости за две первые недели июня в Кемеровской области вырос почти на 75% - с 51 до 91 случая коронавируса. Всего в регионе переболели ковидом 38,3 тыс. человек, умерли 768, остальные находятся под наблюдением медиков.