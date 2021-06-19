В Забайкалье шесть сел оказались отрезаны от райцентра после обрушения моста

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Автомобильное и пешеходное сообщение шести сел с районным центром отсутствует в Забайкалье после обрушения моста и частичного подтопления автодороги. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.

"В результате разрушения моста через ручей в Савватеево отсутствует пешеходное и автомобильное сообщение с районным центром с шестью населенными пунктами: Савватеево, Пешково, Кулаково, Котельниково, Андронниково, Волочаевка. Рекой Урульга частично размыло дорожное полотно межпоселковой автодороги на 16-17 километрах между селами Пешково и Савватеево", - говорится в сообщении.

Поиск подрядчиков, готовых приступить к восстановлению мостов, уже начался. "В рамках действия регионального режима ЧС контракты на восстановление требую заключить уже завтра, по-другому не может быть, времени терять не имеем права. Как только вода уйдет, нужно сразу приступать к восстановительным работам", - обозначил Гурулев.

В зоне подтопления также оказались 80 домов в селе Дунаево и 26 домовладений в селе Нижняя Куэнга. Пострадала дорога до поселка Усть-Карск, но проезд по ней возможен.

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю предоставляет вертолетную поддержку. Для ликвидации последствий подтоплений привлечена группировка от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 251 человек, 66 единиц техники, девять плавсредств, вертолет Ми-8.

В пятницу из-за осложнившейся паводковой обстановки в восьми муниципалитетах края был введен режим ЧС. В регионе запущена горячая линия, с помощью которой жители Забайкалья могут получить информацию по паводковой обстановке в крае, рекомендации в случае подтоплений, помощь психологов.