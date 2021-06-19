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СК проводит проверку по факту крушения самолета с парашютистами в Кемеровской области

Проверка проводится по факту крушения самолета с парашютистами в Кемеровской области - СК.

Теги
РоссияКемеровская область
Число пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области увеличилось до 17 человек
Ранее сообщалось, что в результате происшествия семь человек погибли и 13 пострадали
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