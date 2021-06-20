В Забайкалье подтоплены более 200 жилых домов и 10 автодорог

ТАСС, 20 июня. Обильные осадки, выпавшие в Забайкалье, привели к ухудшению паводковой обстановки в 19 населенных пунктах, подтоплено 284 жилых дома и 486 приусадебных участков. Разрушено восемь деревянных мостов, частично подтоплены 10 участков автодорог, сообщается в воскресенье на сайте краевого управления МЧС.

"В результате выпадения обильных осадков до 80 мм на территории восьми муниципальных районов Забайкальского края, в 19 населенных пунктах, подтоплено 284 жилых дома и 486 приусадебных участков. Разрушено восемь деревянных мостов, частично подтоплены 10 участков автодорог общей протяженностью 6,1 км. Развернуты четыре пункта временного размещения, в которых были размещены 222 человека, в том числе 71 ребенок", - говорится в сообщении.

Для мониторинга паводковой обстановки и доставки продовольствия и медикаментов в населенные пункты, задействован борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, прибывший из Улан-Удэ. Ожидается прибытие борта Ми-8 из Хабаровска с 12 специалистами и одним плавсредством для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.

Для ликвидации последствий подтоплений от МЧС России для помощи населению и ликвидации последствий паводковых явлений привлечено 234 человека, 47 единиц техники, 15 плавсредств и вертолет Ми-8.