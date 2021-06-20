В Кузбассе из-за шторма дерево упало на мужчину с ребенком

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Ребенок и его отец госпитализированы после падения на них дерева во время шторма на праздновании свадьбы в парке Новокузнецка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"19 июня примерно в 23:00 (19:00 мск) поступило сообщение, что в Новокузнецке в районе парка "Лесная республика" упало дерево на 7-летнего ребенка и 32-летнего мужчину. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области предупреждало об ухудшении погодных условий и прогнозируемом ветре с порывами до 22 м/с.