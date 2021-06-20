{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе из-за шторма дерево упало на мужчину с ребенком

Их госпитализировали

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Ребенок и его отец госпитализированы после падения на них дерева во время шторма на праздновании свадьбы в парке Новокузнецка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"19 июня примерно в 23:00 (19:00 мск) поступило сообщение, что в Новокузнецке в районе парка "Лесная республика" упало дерево на 7-летнего ребенка и 32-летнего мужчину. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области предупреждало об ухудшении погодных условий и прогнозируемом ветре с порывами до 22 м/с.

Теги
РоссияКемеровская область
В Забайкалье подтоплены более 200 жилых домов и 10 автодорог
Как сообщили в МЧС, развернуты четыре пункта временного размещения
Читать полностью