В Бурятии ужесточили ограничительные меры

УЛАН-УДЭ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии ограничили время работы заведений общепита до 21:00 и ввели требование о переводе 30% работников предприятий на дистанционный режим из-за сложной эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Для минимизации контактов и общения жителей республики принято решение об ограничении режима работы общепита до 21:00. Также остаются требования по рассадке посетителей - не более четырех человек за столом без учета детей. Для организаций и предприятий введено требование о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим работы, за исключением вакцинированных работников", - говорится в сообщении.

В Бурятии продолжается рост заболеваемости, за последние сутки выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом. Увеличилась смертность от коронавирусной инфекции : показатель летальности сравнялся с общероссийским и составляет 2,4 %.

"На сегодняшний день 2 763 больных новой коронавирусной инфекцией находятся в стационарах. Занятость коечного фонда остается высокой - 94,2 %. Минздравом осуществляется круглосуточная работа по разворачиванию дополнительных коек. Так, за прошедшую неделю дополнительно была развернута 661 койка", - уточнили в пресс-службе.

В регионе доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Cпутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" . Всего в Бурятии привиты около 151 тыс. человек, завершили вакцинацию почти 116 тыс. человек.