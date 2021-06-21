Корректировку стратегии развития Новосибирской области завершат до конца 2022 года

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены скорректировать стратегию социально-экономического развития (СЭР) региона до 2030 года, одного из ключевых документов развития, до конца 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.

В ноябре депутаты заксобрания региона рекомендовали внести корректировку в стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Они отметили, что необходимо корректировать показатели, по которым оценивается выполнение целей стратегии. В настоящее время они неизменны до 2030 года, не учитывают складывающуюся в стране ситуацию, в том числе, связанную с пандемией коронавируса.

"Планируется, что работа по формированию проекта изменений в стратегию социально-экономического развития Новосибирской области будет начата в текущем году и продолжена в течение 2022 года", - сообщил министр, уточнив, что при корректировке уточнят значения целевых индикаторов, состав инфраструктурных и инвестиционных проектов с учетом итогов прошлых лет.

Решетников отметил, что в настоящее время правительство РФ разрабатывает новую стратегию социально-экономического развития России, которая определит пути решения задач, поставленных президентом страны на период до 2030 года. Поэтому власти Новосибирской области считают целесообразным завершить корректировку региональной стратегии после утверждения федерального документа.

Также в настоящее время Минэкономразвития области совместно с областными исполнительными органами власти приступило к формированию прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на период 2022-2036 годов. Работа над ним будет завершена до конца 2021 года и станет основой для формирования проекта изменений в стратегию СЭР.

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года была утверждена в марте 2019 года. Согласно публичному отчету министра экономического развития области Льва Решетникова, в документе прописаны три стратегических приоритета. Исполнение по первому приоритету - "Развитие человеческого капитала и социальной сферы" - в 2019 году составило 80%. По второму - "Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции" - 69%. По приоритету "Создание современной безопасной среды, преображение городов и поселков Новосибирской области" - исполнение составило 79%. Общее исполнение показателей по итогам 2019 года - на уровне 75%.