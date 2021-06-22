Новосибирские власти отказались от создания филиала парка "Патриот" в музее ретротехники

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Новосибирской области приняло решение не создавать парк "Патриот" в музее ретротехники "Галерея времени" из-за недостаточного количества площадей в учреждении. Согласно новым планам, мемориально-музейный кластер парка планируется разместить на территории военного городка № 17 в одном из районов Новосибирска, об этом ТАСС сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В мае Ярославцева сообщала, что филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" планируется открыть в новосибирском музее ретро-техники "Галерея времени", где представлены около 60 образцов советского и дореволюционного автопрома. Для этого были начаты переговоры о передаче военной техники с Минобороны России.

"С руководством музея ретротехники "Галерея времени" обсуждался вопрос использования территории музея для экспозиции военной техники. Участники совещания пришли к выводу о нецелесообразности использования площадки музея для создания кластера парка, так как предлагаемые под эти цели участки недостаточны по площади и будут соседствовать с концептуально отличающимися экспозиционными, досуговыми и образовательными площадками", - сообщила министр.

Она пояснила, что концепция парка "Патриот" предполагает создание трех кластеров - мемориально-музейного, военно-спортивного и кластера военно-патриотического воспитания, для последних двух власти сейчас подбирают площадку. Музейный комплекс предполагается разместить на территории Октябрьского района Новосибирска в Военном городке № 17, которым владеет Минобороны России и где находятся больше 30 памятников архитектуры.

"На сегодняшний момент правительством Новосибирской области подготовлен проект соглашения с Минобороны РФ о взаимодействии в целях передачи в государственную собственность региона земельных участков территории бывшего Военного городка № 17. <…> Указанное соглашение направлено в Министерство обороны РФ с целью его согласования и подписания", - рассказала Ярославцева, добавив, что таким образом продолжается работа по созданию парка "Патриот".

О парке "Патриот"

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. В регионах РФ создаются аналоги парка.