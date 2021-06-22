Военный истребитель 1930-х годов восстановили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Основной военный истребитель 1930-х и начала 1940-х годов прошлого века И-16 восстановили в Новосибирске. 2 июля он совершит полет, приуроченный к юбилею завода имени В. П. Чкалова, сообщил ТАСС гендиректор компании "Авиареставрация", профессор кафедры прочности летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Владимир Бернс.

"Самолет сейчас фактически восстановлен, на это ушло пять лет. Это единственный из шести восстановленных нами И-16, произведенный нашим Чкаловским заводом. На юбилее Чкаловского завода, 2 июля он совершит полет. Полет пройдет на базе СибНИА (Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина), пилотировать его будет Владимир Барсук (летчик-испытатель, директор СибНИА прим. - ТАСС)", - сказал Бернс.

По его словам, самолет был произведен в 1939 году. Команда Бернса восстановила его в 1996 году по заказу новозеландского коллекционера Тима Уоллеса. После этого самолет был выкуплен в музей военной техники Вадима Задорожного. В 2016 году, в ходе одного из полетов, самолет оказался разбит.

"Самолет разбили, причем довольно сильно, двигатель пришлось менять, как и многое другое. Если вращающийся винт зацепил землю, двигатель в любом случае меняется. Более того, надломились стойки шасси, был "прогрессирующий козел" (прыгание самолета по полосе при посадке, возникающее из-за ошибки пилотирования, которое заканчивается разрушением части самолета прим - ТАСС). Были повреждены крылья, капоты, словом, самолет получил сильный урон", - сказал Бернс.

После полета, самолет снова вернется в музей военной техники. Самолет был восстановлен по страховке.

Самолет И-16 был создан в начале 30-х годов прошлого века и эксплуатировался до середины 40-х. Одномоторный истребитель-моноплан стал одним из первых в мире серийных истребителей-монопланов с убирающимся в полёте шасси. Всего было произведено более 10 тыс. единиц техники.

О заводе

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова является единственной в регионе промышленной площадкой, осуществляющей сборку военной авиационной техники. НАЗ основан в 1931 году как завод горного оборудования. В 1936 году завод стал авиационным, в 1937 году на нем построили первый самолет И-16. В том же году завод получил имя легендарного советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

За годы Великой Отечественной войны было выпущено свыше 15,5 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. В послевоенный период предприятием выпускались самолеты МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-28П, а с 1961 года - боевые машины ОКБ П. О. Сухого Су-9, Су-11, Су-15.

В конце 1971 года с заводского аэродрома взлетел первый самолет Су-24, который серийно выпускался до 1991 года и поставлялся на экспорт. Всего предприятие выпустило более 1,2 тыс. самолетов этого типа различных модификаций. В конце 1993 года с аэродрома НАЗ поднялся в небо фронтовой бомбардировщик Су-34.