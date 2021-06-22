В Новосибирске следователи начали проверку по факту нападения мужчины на подростка

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске организовали проверку по факту нападения мужчины на 13-летнего мальчика, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о нападении мужчины на 13-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СК.

Как сообщали ранее местные СМИ, инциденту предшествовало то, что дети, сильно качаясь на качелях, сломали их. У них отлетела гайка, и подростки попытались самостоятельно починить конструкцию. Случившееся вывело из себя очевидца, местного жителя: он схватил одного из подростков и избил его.