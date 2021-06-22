Омские власти нарастят коечный фонд для пациентов с коронавирсуом на 25% до конца июня

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Омской области, где число ежедневно выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло вдвое с начала месяца, увеличат до конца недели число коек для ковидных пациентов с 1,6 до 2 тыс. Об этом сообщил журналистам замминистра здравоохранения Омской области Александр Ахрамович.

"С учетом роста заболеваемости, с учетом роста [числа случаев] госпитализации мы разворачиваем дополнительные "ковидные" койки. С сегодняшнего дня дополнительно вводим 115 коек, а с четверга, 24 июня, дополнительно вводим 300 коек в медучреждениях города. Таким образом, к концу недели общий коечный фонд составит 2021 койку. При необходимости дополнительный коечный фонд будет развернут и на следующей неделе", - сказал Ахрамович.

Чиновник добавил, что в муниципалитетах региона дополнительный коечный фонд сейчас не требуется - занято около половины специализированных мест, поэтому коечный фонд наращивается в областном центре. В стационарах по всему региону находятся порядка 750 человек.

Ахрамович отметил, что в настоящее время все медучреждения снабжены необходимым запасом препаратов для лечения COVID-19. Создан необходимый запас прививок, которые есть во всех пунктах вакцинации. Первый компонент прививки получили 248 тыс. жителей региона или 27% от числа подлежащих вакцинации, второй - более 200 тыс.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились более 49 тыс. жителей Омской области, около 41,5 тыс. - выздоровели, 1,48 тыс. - умерли. Число ежедневно выявляемых случаев заражения с начала июня выросло вдвое - с 60 до 119.