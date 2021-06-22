Алтай планирует по итогам года увеличить объема экспорта сельхозживотных до $6 млн

ТАСС, 22 июня. Аграрии Республики Алтай планируют увеличить объем экспорта сельскохозяйственных животных, в числе которых крупный рогатый скот, лошади и козы, до $6 млн по итогам 2021 года, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Андрей Цыгулев во время Дней республики в Совете Федерации.

"Минсельхозом России до Республики Алтай доведены плановые показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса в объеме $11 млн. На сегодня показатели выполнены на 89%. Мы далеко шагнули по сравнению с 2019 годом, когда выполнили план на 50%. В прошлом году план выполнен на 160%. Я думаю, что в этом году показатели будут не хуже. Доля экспорта сельхозживотных в этом плане - 40%. В прошлом году экспорт сельхозживотных составил $5,6 млн. Мы рассчитываем на то, что выйдем на $6 млн по итогам года", - сказал министр.

Он отметил, что Алтай экспортирует племенной крупный рогатый скот, лошадей и коз. В 2020 году экспорт живых сельскохозяйственных животных в республике составил $4,5 млн.

Также Цигулев отметил, что в 2021 году для аграриев региона сложились неблагоприятные условия во время посевной кампании.

"У нас произошла задержка из-за похолодания: посеяли на 1,5-2 недели позже средненормативных сроков. Однако у нас основной сев - это кормовые культуры, поэтому, я думаю, все будет нормально. Пока рисков для посевов нет - идут обильные осадки", - подчеркнул он.

Общие посевные площади в Республике Алтай в 2021 году превысили 105 тыс. га. Аграрии в этом году на 2% увеличили площадь ярового сева по сравнению с прошлым годом. Яровые зерновые и зернобобовые культуры разместили на площади 7,2 тыс. га, однолетние травы на кормовые цели - на 43,2 тыс. га.