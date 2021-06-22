Республика Алтай получит 277 млн на строительство и ремонт домов культуры

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство и ремонт 12 домов культуры (ДК) планируют провести в Республике Алтай до 2024 года. На это регион получит из федерального бюджета около 277 млн рублей, сообщил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин во вторник.

"В рамках заявочной кампании на 2022-2024 у нас запланировано [строительство] двух ДК и капитальный ремонт 10 ДК с потребностью в средствах федерального бюджета 277,5 млн рублей", - сказал он во время Дней Республики Алтай в Совете Федерации.

Обрывалин также добавил, что регион получит почти 40 млн рублей на модернизацию четырех школ искусств в рамках нацпроекта "Культура".

Нацпроект "Культура" - один из национальных проектов, созданных по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.