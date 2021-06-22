Власти Алтая считают, что концессия может решить проблему школы, о которой сообщали Путину

ТАСС, 22 июня. Строительство школы №7 в Горно-Алтайске Республики Алтай, про которую спросили у президента страны Владимира Путина на пресс-конференции в 2019 году, потребует 921 млн рублей, из них около 500 млн выделят из федерального бюджета, остальную часть регион должен обеспечить самостоятельно. Среди возможных вариантов софинансирования рассматривается концессия, сообщила министр образования региона Ольга Саврасова во вторник.

На пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2019 году журналистка из Горно-Алтайска сообщила, что школа №7 - единственная школа в городе, где учат детей алтайскому языку по профильной программе. Школа была основана 30 лет назад и находится все это время в арендованном здании 1926 года постройки. Журналистка обратилась к президенту с просьбой помочь в строительстве собственного здания для учреждения. Путин отметил тогда, что алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, является базой для них и необходимо уделять больше внимания изучению национальных обычаев языков. Он также пообещал помочь в решении проблем школы.

"В этом году мы начинаем строительство школы №7 в Горно-Алтайске на 750 мест. На строительство школы нам выделено 450 млн рублей. По проектно-сметной документации строительство школы составляет 921 млн. Эту разницу - более чем в 450 млн рублей субъекту необходимо изыскать самостоятельно, чтобы построить данную школу", - сказала министр во время Дней Республики Алтай в Совете Федерации.

В разговоре с ТАСС Саврасова уточнила, что на данный момент прорабатываются разные варианты софинансирования строительства школы, среди них - концессионное соглашение.

Решение о строительстве нового здания было принято в августе 2019 года, по первоначальной проектно-сметной документации стоимость строительства оценивалась в 890 млн рублей. Было принято решение о корректировке документации и проведении госэкспертизы. В декабре 2020 года стало известно, что на строительство школы регион получит около 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование".