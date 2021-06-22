Строительство перинатального центра в Республике Алтай начнется в 2023 году

ТАСС, 22 июня. Начало строительства нового перинатального центра в Республике Алтай в рамках индивидуальной программы развития региона запланировано на 2023 год. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Динара Култуева на расширенном заседании комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике на тему "Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Алтай" в рамках Дней региона в СФ во вторник.

"В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай мы сейчас находимся в проектировании нового объекта. Ожидаем, что этот процесс закончится к концу июля. В октябре мы рассчитываем получить положительное заключение государственной экспертизы, рабочую документацию - до конца года. Мы ориентируемся, [что начало строительства будет запланировано] на 2023 год", - сказала она.

По словам Култуевой, нагрузка на существующий перинатальный центр постоянно возрастает, около 83% родов, которые происходят в регионе, приходится на этого учреждение. В новый перинатальный центр планируют включить рентгенологическое отделение, отделение по выхаживанию недоношенных новорожденных, также планируется улучшить лабораторную службу. "Имея такие отделения, создав новые отделения, мы бы исключали риски, которые при транспортировке сегодня у малышей могут возникнуть в таких ситуациях. А так бы мы до выписки имели бы возможность больше с ними работать, над их здоровьем", - добавила она.

После заседания зампредседателя пояснила ТАСС, что новый перинатальный центр построят на территории больничного городка рядом с многопрофильной больницей. Действующий сегодня перинатальный центр, как отметила Култуева, представляет собой несколько разрозненных зданий 1954, 1975 годов постройки, что приносит как пациентам, так и медицинским работникам неудобства. "То есть, у нас акушерский стационар - это отдельное здание, потом у нас дневной стационар - это тоже отдельное здание, очень старое, диагностическое обследование, получается, тоже в отдельном здании, ультразвуковые исследования", - уточнила она.

В свою очередь заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Олег Филиппов добавил, что в настоящее время наблюдается уменьшение коечного резерва в действующем перинатальном центре, в связи с чем за последние пять лет количество родов в регионе уменьшилось с 3,8 тыс. до 2,8 тыс.

В январе 2020 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщал, что в 2019 году в действующем на сегодняшний день перинатальном центре родились 3 026 детей, наибольшее количество новорожденных в Горно-Алтайске - 1 057. В тройке лидеров по рождаемости также Кош-Агачский район - 359 детей, Майминский район - 292 ребенка. Естественный прирост населения в республике за 2019 год составил 1 201 человека.