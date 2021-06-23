В Новосибирске завершили сокращения на крупном заводе станков

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей станков в России - новосибирский завод "Тяжстанкогидропресс", который планировал к июлю уволить до 80% сотрудников из-за тяжелой экономической ситуации на предприятии, - завершил сокращения работников. Всего уволено 237 человек, что на 55 человек меньше изначально запланированного показателя, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В апреле стало известно, что "Тяжстанкогидропресс" предоставил в центр занятости населения города Новосибирска сведения об увольнении в связи с сокращением штатной численности 292 человек, или почти 80% штата в период с октября 2020 года по июнь 2021 года.

"По информации, предоставленной генеральным директором завода Мифтаховым А. Р., сокращения численности работающих на предприятии завершены. На ПАО "Тяжстанкогидропресс" продолжают трудиться 123 специалиста", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что с ноября 2020 года до июня 2021 года численность работников предприятия снизилась на 237 человек. В том числе 139 сотрудников уволены по сокращению штатов, остальные ушли по собственному желанию и трудоустроились на других предприятиях города. Ранее также сообщалось об имеющихся долгах предприятия по заработной плате. В мэрии уточнили, что задолженность была ликвидирована до 28 мая, долгов по зарплате завод не имеет.

На заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация: в конце марта он в связи с долгами был отключен от электроснабжения, которое удалось восстановить только к концу апреля. Работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовала УФНС. В конце апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Тяжстанкогидропресса". Ранее сообщалось также о намерении руководства завода уволить к июлю до 80% штата, а долг перед сотрудниками за март оплатить за счет средств от заказа стоимостью около 10 млн рублей.

Накануне стало известно о приостановлении судебного производство в отношении завода станков и его владельца - компании-банкрота "Стиллайн" - со стороны кредиторов "Сбербанка" и "БКС Банка". Меры помогут привлечь инвесторов и сохранить потенциал предприятия.

О заводе

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.