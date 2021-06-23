Завод под Новосибирском позволит крупному производителю алюминиевых систем удвоить выручку

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) под Новосибирском позволит ведущему производителю алюминиевых профильных систем на территории СНГ компании "Алютех", к 2030 году увеличить выручку в 2,5 раза, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС представитель компании "Алютех" Шамиль Мустакимов.

"Выручка предприятия по плану продаж продукции возрастет с 3,5 млрд рублей за 2022 год, до 9,5 млрд рублей за 2030 год", - сказал Мустакимов.

Завод планируется дать в эксплуатацию в 2022 году. Он расположится на участке 10 га и будет производить секционные и въездные ворота, алюминиевые и другие системы. К 2030 году на производстве будет создано 436 рабочих мест.

Представитель другого резидента ПЛП, компании "Сибалюкс" Владимир Красношапка отметил, что многие компании столкнулись с проблемами закупки металла на российском рынке, в связи с чем его компания модифицирует оборудование, чтобы сделать процесс поставок более коротким и проводить часть обработки у себя. "Что касается отмеченной коллегами ситуацией с металлом, она не могла не сказаться на стоимости строительства и готовых изделий, но с учетом оптимизации нашего производства и решений в логистике, наши планы по производству вполне реальны", - отметил Мустакимов.

Промышленно-логистический парк создан в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. Как сообщил глава АИР Александр Зырянов, в настоящее время на ПЛП 21 резидент, из числа российских и зарубежных компаний. Около 560 млн рублей, вложенных в инфраструктуру площадки, вернулись в бюджет региона.

Группа компаний "Алютех" - международный холдинг, головной офис которого расположен в Минске. В состав холдинга входят пять производственных предприятий - три в Белоруссии, один в России и один на Украине, а также свыше 20 сбытовых подразделений в Европе, Северной Америке и Азии.