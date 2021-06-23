Власти Красноярска перенесли массовые мероприятия в честь Дня города

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Мэрия Красноярска из-за роста числа заболевших COVID-19 перенесла на более поздний срок массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Красноярске, большинство мероприятий, запланированных ко Дню города, перенесены на более поздний срок. Среди событий ко Дню города остаются торжественное поднятие флага города на площади у главных городских часов (оно пройдет в этот четверг) и всероссийская олимпиада по робототехнике, которая пройдет в онлайн-режиме", - сообщили в мэрии.

По словам собеседника агентства, вместо праздничного салюта будет шоу "Лучи Победы". "В 22:45 (18:45 мск) прожекторы спортивных объектов в течение 15 минут будут расчерчивать ночное небо", - отметил представитель мэрии, добавив, что прожекторы включат на четырех стадионах и горнолыжных комплексах "Бобровый лог" и "Сопке".

Ранее мэр Красноярска Сергей Еремин сообщал, что администрация Красноярска получила предписание от Роспотребнадзора отказаться от проведения массовых мероприятий. Всего в программе празднования Дня города, которое должно было пройти с 24 по 27 июня, было более 40 мероприятий. Также ранее была приостановлена работа проекта "В центре мира", когда часть улиц в историческом центре Красноярска превращалось в пешеходно-прогулочную зону.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в Красноярском края в регионе зарегистрировано более 76 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них треть случаев - 25,5 тыс. приходится на Красноярск. Всего в крае от коронавируса умерло 3,8 тыс. человек, выздоровело 69,5 тыс. пациентов.