НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Ковид-госпиталь открыли в больнице новосибирского наукограда Кольцово в связи ухудшением эпидситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Госпиталь открылся больнице Кольцово в связи со сложившейся на территории региона эпидемической ситуацией", - сказала собеседница агентства.

Ранее новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу №12 и госпиталь ветеранов войн №2 для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также корпуса двух других медучреждений и детскую больницу №6 для оказания помощи пациентам в возрасте 3-18 лет с бессимптомным и легким течением заболевания.

В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В понедельник губернатором региона был введен запрет массовых мероприятий и участие зрителей в спортивных соревнованиях. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 45 545 случаев коронавируса (+146 за сутки), в том числе у 3 006 детей. 40 878 пациентов выздоровели (+127 за сутки).