Почти 110 млн рублей направят на проектирование очистных сооружений около Байкала

ИРКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Почти 110 млн рублей выделят из бюджета Иркутской области на проектирование канализационных очистных сооружений (КОС) в муниципалитетах, расположенных на побережье озера Байкал. Об этом в среду сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на встрече с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Ястребовым.

"Мы должны включиться в проектирование КОС в населенных пунктах, расположенных в центральной экологической зоне. На сегодня мы определили их из 11 в пяти муниципалитетах, по ним уже идут проектные работы. Необходимо сформировать свою позицию по четырем оставшимся до ноября 2022 года, чтобы с 2023 года включиться в строительство. Это одно из условий по решению задачи сохранения озера Байкал. В 2022 году из бюджета на эти цели будет направлено 109 млн рублей", - пояснил Кобзев.

Чтобы снизить долю неочищенных сточных вод, сбрасываемых в акваторию озера Байкал в течение 2022-2024 годов всего необходимо реконструировать или построить 15 КОСов. В рамках подпрограммы "Чистая вода" национального проекта "Экология" на 2022 год предусмотрены субсидии на разработку проектно-сметной документации по пяти объектам, расположенным в городе Байкальске, поселках Ангасолка, Култук, Листвянка, а также в городе Слюдянка.

Озеро Байкал, внесенное в список всемирного наследия Юнеско в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.