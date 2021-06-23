Эксперт: сервисные центры производителей сельхозтехники необходимо развивать на Алтае

ПРУТСКОЙ /Алтайский край/, 23 июня. /ТАСС/. Специализированные сервисные центры необходимо создавать и развивать производителям сельхозтехники в Алтайском крае, чтобы они были опорной базой для сибирских аграриев, сообщил ТАСС директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов в среду в рамках агрофорума "День сибирского поля".

"Специализированные сервисные центры нужно развивать, чтобы здесь, на Алтае, была опорная база, самая сильная в Сибири. Нам очень важно, чтобы аграрии имели качественный сервис, и поэтому мы рекомендуем всем компаниям, в том числе "Ростсельмашу", всячески развивать ремонтную базу, склады запасных частей", - сказал Некрасов.

Он отметил актуальность проблемы обновления сельскохозяйственной техники. По его данным, в России на 1 га пашни приходится 1,5 лошадиной силы, тогда как в Белоруссии и США - 5 и 12 лошадиных сил соответственно. Новая техника необходима российским аграриям, чтобы производить уборку урожая своевременно и минимизировать потери. Решать проблему обновления техники в Минсельхозе РФ намерены с помощью льготных кредитов и лизинга.

"Сегодня существует эффективная система господдержки, которая нам позволяет во многом решать задачи обновления существующего парка, его расширения. У нас есть программа ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения: за ближайшие 10 лет мы планируем ввести практически 10 млн га пашни в сельхозоборот, и на них нужна будет сельхозтехника. Основные меры господдержки - это льготное кредитование, льготный лизинг. Мы благодарны регионам, которые выделяют средства на компенсацию затрат на приобретение сельхозтехники из региональных бюджетов", - уточнил Некрасов журналистам.

По словам коммерческого директора "Ростсельмаша" Алексея Швейцова, Алтайский край занимает второе место в стране после Ростовской области по количеству приобретаемой у компании сельхозтехники. Так, только в 2021 году в регион поставлены уже 200 машин, еще столько же поставят до начала уборки урожая. При этом обеспеченность региона зерноуборочными комбайнами оценивается на уровне 40%, еще 60% техники нуждается в обновлении.

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" проходит 23-24 июня на территории Сибирского агропарка. На площадке, где с 2011 года традиционно презентуют все достижения российского сельхозмашиностроения, в этом году представлено более 550 единиц техники, племенные сельскохозяйственные животные. В мероприятии участвуют более 280 компаний.