В Иркутской области ограничили движение на участке федеральной трассы из-за подмыва моста

ТАСС, 24 июня. Специалисты ввели ограничение на движение большегрузного транспорта на федеральной трассе "Вилюй" на территории Тулунского района Иркутской области, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 05:38 (00:38 мск) 24 июня 2021 года введено ограничение движения для большегрузного транспорта в районе населенного пункта Гуран на федеральной автодороге А-331 "Вилюй" в связи с подмывом моста через реку Большой Кокучей", - говорится в сообщении.

Накануне синоптики предупредили о сильных и очень сильных дождях в западных, северо-западных и центральных районах Тулунского района.