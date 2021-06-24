{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутской области ограничили движение на участке федеральной трассы из-за подмыва моста

Накануне синоптики предупредили о сильных и очень сильных дождях в западных, северо-западных и центральных районах Тулунского района

ТАСС, 24 июня. Специалисты ввели ограничение на движение большегрузного транспорта на федеральной трассе "Вилюй" на территории Тулунского района Иркутской области, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 05:38 (00:38 мск) 24 июня 2021 года введено ограничение движения для большегрузного транспорта в районе населенного пункта Гуран на федеральной автодороге А-331 "Вилюй" в связи с подмывом моста через реку Большой Кокучей", - говорится в сообщении.

Накануне синоптики предупредили о сильных и очень сильных дождях в западных, северо-западных и центральных районах Тулунского района.

Теги
РоссияИркутская область
Эксперт: сервисные центры производителей сельхозтехники необходимо развивать на Алтае
По словам представителям Минсельхоза РФ Романа Некрасова, в регионе важно создать опорную базу, чтобы аграрии Сибири могли иметь качественный сервис по обслуживанию техники
Читать полностью