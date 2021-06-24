В Иркутской области около 40% участков на выборах в Госдуму обеспечат онлайн-наблюдением

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Видеонаблюдением с трансляцией в интернет обеспечат почти 40% избирательных участков в Иркутской области на выборах депутатов Государственной думы, которые будут проходить 17-19 сентября. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

"С учетом той квоты и тех финансовых возможностей, которые нам выделили, мы приняли решение оборудовать видеонаблюдением с трансляцией в интернет в течение всех трех дней те участки, на которых зарегистрированы более 1 тыс. избирателей. Это 747 участков. И если по количеству - от 1 892 участков - это не так много, то по численности избирателей, так как это самые крупные участки, туда входят 75% всех избирателей", - сказал Дмитриев.

Дмитриев также рассказал, что проверять подлинность подписей избирателей в подписных листах кандидатов в эту электоральную кампанию в регионе будут не только почерковеды, но и специальные сканеры.

Председатель облизбиркома сообщил, что в Иркутской области выборы депутатов Госдумы обычно высококонкурентные. Так, в 2016 году в бюллетенях были 43 кандидата, это более 10 человек на место. Одновременно с выборами в Госдуму в Иркутской области в 2021 году пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания и 85 муниципальных кампаний.

За 20 дней до основного дня выборов в отдаленных и труднодоступных местностях Иркутской области состоится досрочное голосование. В таких территориях насчитывается порядка 5 тыс. избирателей.

ЦИК России 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.