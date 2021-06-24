В Новосибирской области вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту аварийной посадки вертолета санавиации в Новосибирской области. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Проводится проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 в Каргатском районе Новосибирской области", - сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что вертолет Ми-8 санитарной авиации осуществлял перевозку пациента в лечебное учреждение Новосибирска для оказания неотложной медицинской помощи. В ходе полета экипаж воздушного судна отметил нестабильную работу главного редуктора. Командир воздушного судна доложил о неисправности и принял решение об аварийной посадке на территории Каргатского района Новосибирской области. Сообщается, что воздушное судно приземлилось благополучно, за пассажирами и экипажем незамедлительно вылетело спасательное воздушное судно, которое доставило их в Новосибирск.

Как сообщила ТАСС главный врач скорой помощи Ирина Большакова, инцидент произошел 22 июня, однако известно о нем стало только сегодня. Пациентка, которая находилась на борту Ми-8, была доставлена в медучреждение. По данным СК, на борту вертолета находились семь человек, из них четыре медицинских работника, два члена экипажа и пациент.