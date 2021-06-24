На севере Красноярского края объявили предупреждение о пожарной опасности

КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется до конца недели в Эвенкийском муниципальном районе на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"С сегодняшнего дня и до конца недели в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность IV-V классов", - сообщили в МЧС.

В главке призвали граждан максимально ограничить выход в лес.

По оперативной информации краевого лесопожарного центра на 12:00 (08:00 мск) четверга, на территории региона действуют 10 лесных пожаров на 3,005,1 тыс. га. Пожары зафиксированы в Эвенкии и Богучанском муниципальном районе. Угрозы населенным пунктам нет.