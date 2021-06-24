СК проверяет обстоятельства смерти пациентки частной клиники Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Следственный комитет и управление Росздравнадзора в Новосибирской области начали проверку обстоятельств смерти пациентки частной медклиники, состояние которой, как сообщали ранее СМИ, ухудшилось от наркоза. Об этом сообщают ведомства.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти 34-летней женщины в одном из медицинских учреждений города Новосибирска. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению смерти потерпевшей", - сообщили ТАСС в СК.

Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области также начал проверку. По данным ведомства, женщина скончалась после плановой операции в многопрофильном медицинском центре "Евромедклиник".

Как сообщали ранее местные СМИ, в клинике пациентке должны были провести малоинвазивную гинекологическую операцию - она на тот момент была полностью обследована. Когда женщина уже была под наркозом, ее состояние сильно ухудшилось. Врачи оценили это как признак развития тромбоэмболического осложнения и остановили операцию - женщину в срочном порядке перевели в сосудистый центр первой городской клинической больницы, где она и умерла на следующий день.

В заключении ГБУЗ НСО "Новосибирское клиническое областное бюро судебно-медицинская экспертиза" причиной смерти указан "неуточненный анафилактический шок".