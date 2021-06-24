В Кемеровской области в частном доме нашли тела женщины и ребенка

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено в поселке Трудармейский в Кузбассе, где в частном доме мертвыми обнаружены 33-летняя женщина и ее восьмилетний сын. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сигнал о преступлении правоохранителям поступил от соседей. К ним за помощью обратилась мать убитой, она сообщила, что к ним в дом пришел мужчина, ранил ее и может убить ее дочь и внука. На место выехали медики и Росгвардия.

"Врачи скорой помощи госпитализировали потерпевшую, а на указанный ею адрес прибыли сотрудники Росгвардии. Они обнаружили тела 33-летней женщины и ее восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти, на кровати также с ножевым ранением спал мужчина. Им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия 42-летний местный житель. Все обстоятельства указывали на то, что преступление совершил он. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего")", - говорится в сообщения.

В каких отношениях состояли убитая и подозреваемый, не уточняется. Мужчина госпитализирован, после улучшения его состояния, следователи его допросят. Мотивы совершения преступления устанавливаются.