В Иркутской области ковидный госпитальный фонд нарастили до 4,5 тыс. коек

ИРКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Дополнительные более 300 ковидных коек развернули в медицинских учреждениях Иркутской области, нарастив таким образом госпитальный фонд до 4,5 тыс. мест. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Более 300 коек для лечения пациентов с COVID-19 открыли в медучреждениях Иркутской области за сутки. <…> Сейчас в регионе функционируют порядка 4,5 тыс. коек для лечения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

С 25 июня полностью под ковидный госпиталь в Иркутске переведут городскую больницу №1. Ранее власти региона заявляли о намерении довести госпитальный фонд до 5 тыс. коек.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, на 24 июня в Иркутской области подтверждено 73 007 случаев заражения. В больницах находятся 3 722 человека. В четверг ежесуточный прирост превысил 200 человек и составил 207 заразившихся. За время пандемии в регионе выздоровели 70 046 пациентов, умерли 2 744.

Из-за роста заболеваемости в регионе отменили массовые мероприятия, с 75% до 50% снизили допустимую заполняемость залов театров, кинотеатров, цирков, работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. В Иркутской области также действует обязательный масочный режим, возобновили работу амбулаторные ковидные центры.