В Новосибирской области случаи коронавируса выявили в четырех детских лагерях

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Единичные случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в четырех из 30 детских лагерей Новосибирской области по итогам первой смены. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

"У нас были из 30 оздоровительных организаций, которые завершили первую смену, четыре случая, где были выявлены непосредственно факты заболевания коронавирусной инфекцией", - сказала она.

Потапова уточнила, что случай заражения был в том числе зафиксирован у сотрудника одного из лагерей, который не был допущен к работе. В другом лагере был госпитализирован ребенок, у которого впоследствии подтвердилась коронавирусная инфекция, контактных с ним детей не было. Также досрочно отправили домой 30 детей из оздоровительного лагеря "Чкаловец" из-за контакта с девочкой с диагнозом COVID-19. "[Это были] единичные случаи, они не повлекли за собой массового вывоза детей", - резюмировала Потапова.

По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 45 859 случаев коронавируса (+160 за сутки). 41 076 пациентов выздоровели (+109 за сутки). Умерли еще пять пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 2 014 человек. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В понедельник губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области была ограничена до 50% от количества мест. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом.