Корпус больницы скорой медпомощи перепрофилируют под ковид-госпиталь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Терапевтический корпус городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Новосибирске перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"Мы продолжаем перепрофилировать наши медицинские учреждения. Наше очередное учреждение, которое мы перепрофилируем в ближайшее время - терапевтический филиал второй больницы скорой медицинской помощи", - сказал он.

Министр добавил, что в дальнейшем предполагается перепрофилировать Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, который принимал пациентов с коронавирусом в первую и вторую волны заболевания. В зависимости от ситуации власти рассмотрят и другие учреждения для перепрофилирования.

Хальзов отметил, что в настоящее время в Новосибирской области развернуто более 4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из которых почти 3,7 тыс. заняты. Также в регионе имеется 32 219 доз первого компонента вакцины. За последнюю неделю были привиты 42 515 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 45 859 случаев коронавируса (+160 за сутки). 41 076 пациентов выздоровели (+109 за сутки). Скончались еще пять пациентов, всего в регионе от коронавируса умерли 2 014 человек. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В понедельник губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области была ограничена до 50% от количества мест. Одиннадцатого июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом.