Инновационный район "СмартСити" в Новосибирской области планируют достроить к 2035 году

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Район инновационной и научно-образовательной деятельности "СмартСити" в Новосибирской области, где будет находиться служебное жилье для ученых и научно-технологические предприятия, планируется завершить к 2035 году. Реализация проекта будет происходить в два этапа, сообщил в докладе на заседании Совета главных архитекторов регионов РФ и стран СНГ разработчик проекта, представитель ГБУ "Геофонд" министерства строительства Новосибирской области Петр Долнаков.

"Переходя к реализации проекта, мы говорим о том, что он будет осуществляться в два этапа. Первый этап в границах Новосибирска до 2025 года. У нас есть пилотные резиденты, которые смогут на эту территорию зайти, имея собственные инженерные мощности. До 2035 года мы предполагаем развитие второй части территории", - сказал Долнаков.

Вся территория "СмартСити" будет занимать 803 га, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы будет построена установка мирового уровня для фундаментальных и прикладных исследований - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ").

В районе разместятся Центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета (НГУ). Кроме этого, предполагается, социальная инфраструктура, в частности, строительство двух школ, детского сада, создание скверов и парков. В центре района на территории 5,4 га будет располагаться многофункциональный конгресс-холл, который, как сообщалось ранее, планируется сдать к 2023 году. Его ориентировочная стоимость по оценке властей составляет 1,5-2 млрд рублей.

В течение первого этапа планируется начать реализацию четырех проектов, в том числе начать строительство служебного жилья. "Наши резиденты - те, кто подтвердил свое очное участие и подтвердил возможность инвестирования. Мы говорим об инновационном производстве, о производстве лекарственных препаратов, также есть территория Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Он тоже имеет свои планы развития", - пояснил Долнаков. Ранее власти сообщали о планах привлечь около 2 млрд рублей инвестиций благодаря проекту "СмартСити".

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства.