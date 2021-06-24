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Омск переводит экстренные службы в режим повышенной готовности из-за ожидаемых заморозков

В ночные часы 25 и 26 июня в регионе температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов

ТОМСК, 24 июня. /ТАСС/. Мэрия Омска переводит в режим повышенной готовности диспетчеров экстренных служб и проводит внеочередной инструктаж аварийных бригад в связи с заморозками до минус 3 градусов, которые ожидаются в регионе в пятницу и субботу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Все дежурно-диспетчерские службы города необходимо привести в режим повышенной готовности, а также провести внеочередной инструктаж аварийных бригад. В случае возникновения внештатных ситуаций следует немедленно сообщать об этом в службу спасения и диспетчерские службы", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ночные часы 25 и 26 июня в Омской области местами ожидаются заморозки с понижением температуры до нуля - минус 3 градусов. При этом днем столбики термометров будут подниматься до плюс 18 градусов.

Понижение температуры может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, в частности, увеличение числа пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, а также нарушение транспортного движения.

"Столь резкие перепады могут неблагоприятно сказаться на состоянии однолетних растений и зеленых насаждений. Владельцам дачных и приусадебных участков следует учесть неблагоприятный прогноз и заблаговременно позаботиться о защите растений", - отмечается в сообщении.

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РоссияОмская область
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