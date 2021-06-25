Реконструкция крупнейшей спортивной арены Томской области может начаться в 2023 году

ТОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Первый этап реконструкции томского Дворца зрелищ и спорта, который был построен в 1970-х годах и является крупнейшей в Томской области спортивной ареной, планируется начать в 2023 году - после проектирования и решения вопросов с кредитом на работы, сообщил ТАСС вице-губернатор Евгений Паршуто.

Областная федерация профсоюзов планирует реконструировать Дворец спорта к 2028 году и превратить его в современный спортивно-оздоровительный центр. Средства на эти цели - 3 млрд рублей - вложит частный инвестор. Реконструкция, по данным организации, должна окупиться за 10-11 лет.

"Губернатор поручил этот проект оформить как крупный инвестпроект. Сейчас все зависит от того, как инвестор сможет привлечь кредитные средства. Проект разбит на этапы, и поэтапно он сможет реализовываться. Я думаю, что все сложиться, в 2023 году [инвестор] сможет начать первый этап [строительства], потому что как минимум год календарный потребуется на проектирование и прохождение госэкспертизы", - сказал Паршуто.

Начать строительство раньше не позволит также ковидный госпиталь на 250 мест, который оборудован прямо на арене на случай потребности в увеличении коечного фонда.

Вице-губернатор подчеркнул, что в городе, где проживают более 50 тыс. студентов, необходим современный спортивно-оздоровительный комплекс, поэтому власти региона готовы поддержать организацию профсоюзов и помочь с реализацией проекта.

По итогам работ площадь объекта увеличится с 14 тыс. кв. м до 50 тыс. кв. м. В ходе реконструкции должны быть построены несколько зданий, где разместятся тренировочные площадки и бассейн, зона спа и медицинских услуг, конференц-зал, гостиница для спортсменов, музей спорта и торговые площади для продажи спортивного инвентаря.