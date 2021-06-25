В Томске ввели в строй новый транспортный узел

ТОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Завершено строительство двухуровневой развязки автодороги с тоннелем под железной дорогой Тайга - Томск в южной части областного центра. Общая стоимость трехлетних работ составила 1,8 млрд рублей - средства федерального бюджета, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия транспортного объекта.

"Знаковое событие - мы завершаем большой, огромный проект. Я благодарен строителям, за завершение такого сложного проекта. Сложность в том, что данные работы проводились не останавливая движение поездов. Это уникальный такой объект - единица в России", - сказал на церемонии открытия вице-губернатор Анатолий Рожков.

Подрядчик ООО "Сибспецстрой" построил два транспортных кольца, провел реконструкцию дороги на участке в 2 км, расширив тракт с двух до шести полос, и выполнил благоустроительные работы. Как отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, открытие развязки решит важную транспортную проблему заторов на дорогах для томичей - ежедневно через переезд на юге Томска проезжает до 40 тыс. автомобилей. "Средний срок гарантийных обязательств по данному объекту пять лет, - сказал он. - Будем наблюдать, мониторить, взаимодействовать с подрядчиком [при появлении проблем]".

Транспортный узел в районе Мокрушинского переезда является одним из самых проблемных участков дорожной сети города. Сложный перекресток объединяет две магистрали из южной части в центр города и в крупные застраиваемые микрорайоны пригорода, четыре городские улицы и железную дорогу с регулируемым переездом.