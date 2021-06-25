Уголовное дело возбуждено по факту смерти инспектора ДПС в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти инспектора ДПС в результате ДТП в городе Тогучин Новосибирской области. Об этом сообщает следственное управление СК по Новосибирской области.

"Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 30-летний сотрудник ДПС, по ч. 3 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что инспекторы ДПС преследовали группу мотоциклистов, не выполнивших требования об остановке. В городе Тогучин автомобиль занесло, отчего он съехал в кювет и наехал на препятствия, в результате погиб пассажир автомобиля. Водитель был доставлен в больницу и позднее отпущен на амбулаторное лечение.

Следователи установили, что мотоциклами управляли молодые люди от 15 до 19 лет. Прав управления транспортным средством они не имели. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза.

На место ДТП также выезжало руководство ГУ МВД России по Новосибирской области. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.