Штормовое предупреждение объявили в Туве из-за сильного ветра и дождей

ТАСС, 25 июня. Сильный ветер и дожди ожидаются в пятницу и в ночь на субботу в Туве, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

"Штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды. Днем 25.06.2021 года и ночью 26.06.2021 года в Республике Тыва ожидается сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сообщили в службе.

Сильные дожди в мае привели к повышению уровня воды в реках республики и подтоплениям в ряде населенных пунктов. В нескольких районах вводился режим ЧС. Случившийся в начале июня шторм нанес серьезный ущерб городу Шагонару.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера.