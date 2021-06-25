НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Нехватка первого компонента вакцины от COVID-19 зафиксирована в Новосибирской области на фоне повышенного интереса к вакцинации у жителей региона. Для восполнения дефицита регион получит еще 45 тыс. доз в ночь на субботу, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее жители Новосибирска в социальных сетях опубликовали фото длинных очередей на вакцинацию, а местные СМИ писали об отсутствии в больницах ампул с первым компонентом вакцины.

"Как пояснили в Минздраве региона, к вечеру 25 июня в пунктах вакцинопрофилактики областного центра практически использован первый компонент поступившей ранее вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация вторым компонентом продолжается. В настоящее время остаток второго компонента - более 110 тысяч ампул. Очередная федеральная поставка вакцины - 45 тыс. доз - ожидается в ночь с 25 на 26 июня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в воскресенье, 27 июня, вакцина поступит в пункты вакцинации. За прошедшую неделю в Новосибирской области отмечен двукратный рост темпов вакцинации: жители региона активно прививаются в пунктах вакцинации и на предприятиях, а также растет число записавшихся на вакцинацию через портал Госуслуг.

В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В понедельник губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области была ограничена до 50% от количества мест. Одиннадцатого июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 46 010 случаев коронавируса (+151 за сутки), в том числе у 3 071 ребенка; 41 169 пациентов выздоровели (+93 за сутки).