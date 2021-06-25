Жителям Красноярска предложили выбрать место для будущей стелы "Город трудовой доблести"

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Жителям Красноярска предложено до 9 июля выбрать место для размещения будущей стелы "Город трудовой доблести". Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в Instagram в пятницу.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В мае 2021 года звание "Город трудовой доблести" присвоено Красноярску.

"В этом году в Красноярске появится стела трудовой доблести - дань памяти, стойкости, мужеству тысяч красноярцев, которые во время Великой Отечественной войны трудились в заводских цехах, налаживали работу эвакуированных предприятий. От вашего решения зависит, где установят стелу. Делайте до 9 июля свой выбор", - сообщил Усс.

Отдать свой голос за один из трех вариантов можно на сайте красноярскдоблесть.рф. Среди предложенных площадок - парк "Сибсталь", сквер на станции "Злобино", площадь перед Дворцом культуры имени 1 Мая.

С первого дня войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году, в самый сложный момент, Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и вместе с ними - 30 тыс. рабочих. В первой половине сороковых годов XX века Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны: по выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.