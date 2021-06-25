"Норникель" рекультивирует пострадавшие от разлива топлива участки под Норильском

ТАСС, 25 июня. Большая норильская экспедиция, которая начнется в ближайшие дни, определит участки почвы на берегах рек, которые необходимо рекультивировать после разлива топлива в 2020 году. Об этом заявил в пятницу ТАСС вице-президент "Норникеля" по федеральным и региональным программам Андрей Грачев на форуме "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

"У нас на днях начинается Большая норильская экспедиция - 2. Мы хотели бы сравнить те данные, которые получили по результатам первой, с теми, которые сейчас. Понятно, что там могут быть вторичные загрязнения. Нам это очень нужно, чтобы выработать систему мер, не только компенсационных, но и мер по рекультивации этих земель", - сказал Грачев.

По его словам, экспедиция продлится с конца июня до конца декабря.

"Мы не стоим на месте и прекрасно понимаем, что отраслевой науки здесь мало. Как показала наша практика, конечно, нужно обращаться к фундаментальной науке, в частности, к Сибирскому отделению Российской академии наук", - добавил Грачев.