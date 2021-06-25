В Кузбассе образовался дефицит вакцины от COVID-19 из-за роста числа желающих привиться

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Дефицит вакцины от коронавируса возник в нескольких городах Кузбасса из-за увеличения почти втрое за неделю числа желающих привиться. Возросло также и число обращений в стационары, работа поликлиник продлена почти до полуночи, сообщается на сайте правительства Кузбасса.

В пятницу регион получил более 42 тыс. доз вакцины. По оценки властей, этой партии хватит на ближайшие шесть дней, сообщили в региональном минздраве.

"Ежедневно в стационары региона в среднем поступает на 100 пациентов больше, чем выздоровевших, причем большее число вызовов скорой помощи приходится на период с 17:00 (13:00 мск) до 23:00 (19:00 мск). Поэтому с сегодняшнего дня принято решение продлить работу красных зон поликлиник региона до 23:00 (19:00 мск). Сейчас в некоторых городах региона образовался дефицит вакцины, так как за текущую неделю количество желающих поставить прививку против коронавируса утроилось", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Малина.

По данным регионального Минздрава, в Кузбассе вакцинированы свыше 363,1 тыс. человек, это около 30% от числа тех, кто подлежит вакцинации (или практически каждый четвертый из них). По данным властей, в план вакцинации от коронавирусной инфекции в Кемеровской области включены 1,2 млн взрослых жителей региона старше 18 лет. На уходящей неделе в регионе был установлен рекорд - за день (22 июня) вакцинацию прошли сразу свыше 10 тыс. человек.

С начала июня в Кузбассе выявлены более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составляет более 39 тыс. Ежесуточный прирост заболеваемости в Кемеровской области с начала лета вырос до более чем 170 случаев. На фоне роста заболеваемости в регионе усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

"На входе в здания, в том числе в магазины, организуют контроль температуры, будет обеспечена возможность антисептической обработки рук и строгий контроль за соблюдением масочного режима как сотрудников, так и посетителей. Необходимо каждые два часа проветривать помещения, ограничить контакт между сменами и различными участками, по возможности 30% работников должны быть переведены на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении правительства.