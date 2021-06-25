На Алтае увеличили на 40% объемы тестирования на COVID-19

БАРНАУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Объемы тестирования населения на коронавирус в Алтайском крае, который назван в числе регионов с охватом ниже нормативного, наращиваются: за неделю они увеличены на 40%, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в пятницу.

Глава Роспотербнадзора РФ Анна Попова на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу назвала Алтайский край в числе регионов, где охват тестированием составляет ниже нормативного - меньше 150 на 100 тыс. населения.

"Исходя из эпидобстановки, в Алтайском крае наращивается охват тестированием. Неделю назад он составлял 109 на 100 тыс. населения. Сегодня - 155 на 100 тыс. населения. На норматив 200 на 100 тыс. населения и даже выше алтайские медики планируют выйти на следующей неделе", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, по последним данным, на COVID-19 в крае обследованы 1 млн 550 тыс. 300 человек. В сутки в крае тестируют 4 875 человек в день.

Ранее сообщалось, что в регионе наращивают объем коечного фонда в госпиталях. На 25 июня в крае развернуто 2 147 коек. Учитывая, что подъем заболеваемости продолжается, а места заполнены на 82%, уже 26 июня общий коечный фонд в регионе вырастет до 2 897 мест. На пике заболеваемости в регионе работали 33 ковидных стационара с общей мощностью 5 913 коек.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 53 тыс. 560 человек. В крае необходимо вакцинировать 1 млн 100 тыс. жителей, при этом пока число вакцинированных не превышает 300 тыс. человек.