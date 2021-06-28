В Абакане поступили сообщение о минировании восьми детсадов

ТАСС, 28 июня. Сигналы о лжеминировании восьми детских садов поступили в Абакане в Хакасии. Об этом говорится в официальном сообщении мэрии в понедельник.

"Сегодня, 28 июня, с 07:30 (3:30 мск) в Абакане стали выявляться сообщения в электронной почте детских садов и государственных учреждений о минировании. Все соответствующие службы оперативно проводят проверку поступившей информации и обследование зданий. Сообщения о минировании не подтверждаются", - говорится в сообщении. В мэрии ТАСС уточнили, что на 08:00 (04:00 мск) поступило сообщения о минировании восьми детских садов.

Сейчас детские сады работают в штатном режиме. Городские власти просят сохранять спокойствие.