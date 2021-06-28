Все дома и приусадебные участки в Забайкалье освободились от паводков

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Все жилые дома и приусадебные участки, которые были подтоплены паводками в Забайкальском крае, в понедельник освободились от воды, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Вода на пойме сохраняется на реках Аргунь в Приаргунском, Шилка в Сретенском, Борзя в Борзинском, Турга в Оловяннинском районах. В ближайшие двое суток в верхнем течении Онона, на отдельных участках Ингоды продолжится небольшой подъем, на остальных реках - спад. Гидрологическая обстановка в Забайкалье стабилизировалась. Вода покинула все ранее подтопленные жилые дома и приусадебные участки", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, всего от паводков пострадали 2 787 человек. Власти выплатили более 6 млн рублей компенсации, при этом еще более тысячи человек ждут очереди на выплату.

За время ЧС в Забайкалье было подтоплено 298 жилых домов, 972 приусадебных участка, 15 участков автомобильных дорог в 24 населенных пунктах. Наводнение отнесено к федеральному уровню реагирования, для помощи региону из Москвы в Читу вылетала группировка МЧС.