В июле девять пловцов из разных стран попытаются преодолеть 120 км в холодной воде Байкала

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Пловцы из разных стран в июле станут участниками международного заплыва на Байкале в защиту озера. Им предстоит преодолеть 120 км без перерыва на сон и отдых и без гидрокостюмов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Первый Международный трансбайкальский экологический заплыв Baikal Great Swim состоится в июле в Иркутской области. Важнейшее событие в истории мирового марафонского плавания на открытой воде посвящено Году Байкала. <…> Общая протяженность эстафетного заплыва - 120 км. Старт - в селе Выдрино Кабанского района Республики Бурятия. Финиш - в Иркутске (пляж Якоби, Иркутское водохранилище). Ориентировочное время прохождения дистанции - 36 часов (без отдыха и сна)", - говорится в сообщении.

Участники будут плыть без гидрокостюмов. Сопровождать пловцов на маршруте будут катера и лодки со спасателями. Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологическим проблемам Байкала.

Один из организаторов мероприятия Наталья Денисенко сообщила ТАСС, что заплыв планируется провести 12 июля, но время проведения может быть сдвинуто по погодным условиям. Участниками станут девять опытных пловцов из США, России, стран Европы и Африки. По словам Денисенко, заявок на участие поступало много, но организаторы отобрали тех, у кого есть опыт заплывов в холодной воде.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. 2021 год объявлен в Иркутской области Годом Байкала.

По большей части вода в Байкале холодная, однако ученые наблюдают выраженный рост поверхностной температуры воды. В прибрежной зоне в теплое время года они уже фиксируют температуры выше 20-25 градусов, и это, по мнению специалистов, может быть критично для байкальских эндемиков.