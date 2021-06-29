В Новосибирске из-за тумана задерживается посадка самолетов около 16 утренних рейсов

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Самолеты утренних рейсов, которые должны были приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево, задерживаются из-за тумана, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе аэропорта. Согласно онлайн-табло, задерживаются около 16 рейсов.

"[Задерживаются из-за] метеоусловий - туман", - сообщили в пресс-службе, добавив, что информация о количестве задержанных рейсов уточняется.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, в числе задержанных 16 утренних рейсов. Среди них рейсы из Красноярска, Москвы, Барнаула, Краснодара, Омска, Сочи, Улан-Удэ, Благовещенска. Время посадки самолетов по расписанию с 06:25 (02:25 мск) до 10:00 по местному времени (06:00 мск). Расчетное время прибытия - с 09:05 по местному времени (04:05 мск) до 10:34 местного времени (06:34 мск). Самая длительная задержка составляет более четыре часов у рейса Красноярск - Новосибирск.